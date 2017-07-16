Российский журналист: очень рад за украинцев, потому как сам живу в аду

Александр Тверской, известный российский блогер и журналист, считает, что украинцам очень повезло, и Украина развивается намного быстрее России.
Как передает replyua.net, об этом Тверской написал на своей странице в Фейсбуке. «Я искренне радуюсь всем сердцем, что Украина навсегда и безвозвратно ушла от России и не просто оторвалась в своём развитии далеко вперёд, а перешла в принципиально иную плоскость миропонимания. Это мне придаёт силы», отметил блогер. По его словам, российская действительность сыграла с россиянами злую шутку, но они не стали хуже, однако у них теперь больше ненависти и агрессии.
«Это не просто удручает - это не укладывается в голове. Хочется запереться и оградиться. Что я и делаю в реальном мире - практически ни с кем не контактирую лично, не встречаюсь и не сближаюсь», пишет Тверской. Он добавил, что лично ему уже очень тяжело жить в потенциальной опасности, и он уважает украинцев и верит, что у них все получится.