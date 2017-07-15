Експерт: нехай краще вже в Кремлі сидить Путін

Як інформує replyua.net, останнім часом як у російському, так і в українському інформаційному просторі доволі часто згадується ім’я опозиційного політика Олексія Навального. Кілька слів про нього вирішив сказати і блогер Олексій Заводюк, - відповідний допис розміщено на його персональній сторінці в соціальній мережі.
Зокрема, Заводюк нагадує, що про Навального багато пишуть – то фільм скандальний він зніме, то до в’язниці потрапить, то дебати з психопатом (хоча, хто там у російському політикумі не психопат) Ігорем Стрєлковим-Гіркіним влаштовувати збереться. Загалом, напрошується висновок, що Навальний такий самий як і діючий російський президент Володимир Путін.
Але Заводюк з такими висновками незгодний. На його думку, навіть поверховий погляд на персонажа дозволяє зробити висновок про те, що він і розумніший, і хитріший за Путіна. Такий може і про скасування антиросійських санкцій домовитись, і Донбас нам втюхати, і Крим загарбати. Тож з такими розкладами – краще вже Путін. Він перевірений кадр і можна бути впевненим, що він гарантовано угробить Російську Федерацію. А цей Навальний може ще надумати впиратись історичному процесу – нам ці ризики не потрібні, - наголошує блогер.