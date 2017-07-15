Акунін: тепер зрозуміло чому росіянам подобається Путін

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В США приняли неожиданное решение о помощи Украине

За інформацією replyua.net, російський письменник Борис Акунін на власній сторінці в Фейсбук закликав співвітчизників, яким подобається правлячий у РФ режим, пояснити йому причини цього. Про результати свого опитування він розповів сьогодні.Так, за словами письменника, два основних аргументи, які він зустрічав на користь Путіна, це, по-перше, те, що життя за нього стало у рази кращим ніж за часів правління так званих лібералів у 90-х роках і, по-друге, у разі, якщо Путіна не стане, до влади знову прийдуть ліберали і країна порине в хаос. Звісно, аргументи про «вставання з колін» та «велику державу», зустрічались, але ті, хто викрикував «Кримнаш» практично не зробили погоди своїми коментарями.За словами Акуніна, це вселяє надію на те, що не всі росіяни інфіковані імперським синдромом – можливо, серед них ще лишилось кілька відсотків адекватних людей. І це вказує на те, що саме робить не так російська опозиція – про «шахраїв і злодіїв» всі все і так знають, люди не сліпі. Тому напираючи виключно на питання про корупцію, електорату не завоюєш. Може, потрібно пояснити людям, що ви будете робити з дорогами, пенсіями, лікарнями та школами, якщо прийдете до влади? – зауважує письменник.