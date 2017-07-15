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Блогер: імпортозаміщення не сталось - чергова дочка російського можновладця розкритикувала Росію

Блогер: імпортозаміщення не сталось - чергова дочка російського можновладця розкритикувала Росію
Блогер Олег Леусенко на власній сторінці в соціальній мережі ділиться черговими спостереженнями за так званою «золотою молоддю» - дітьми російської політичної та економічної еліти, які не вважають за потрібне приховувати своє зневажливе ставлення до Російської Федерації, - про це інформує replyua.net.

Так, цього разу в об’єктив ЗМІ потрапила дочка депутата від правлячої «єдиної Росії», заступника голови Державної думи Петра Толстого – Олександра Толста. Так, у соціальній мережі ask.fm дочку депутата запитали про її плани на майбутнє, зокрема – про вибір alma mater. Питання стосувалось у першу чергу престижного навчального закладу - Вищої школи економіки. Виявилось, що на думку дочки Толстого, навчатись у російських ВНЗ – «не доведи Господь». За її словами, повчившись у цій системі, вона дуже розчарувалась. Так само вона нікому не рекомендує журналістський факультет Московського державного університету, який «дуже зіпсувався».

Натомість дочка російського «патріота» навчається в Сполучених Штатах, а точніше – у Єльському університеті. Як зазначають оглядачі, на горизонті з’являється нова Ліза Пескова. Що ж, дочки російських державних діячів патріотизмом не відрізняються, - наголошує блогер.
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Горячая тема: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

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