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Путин признал, что вскоре россиян придется заменить роботами

Путин признал, что вскоре россиян придется заменить роботами
14 июля в Госдуме РФ протекла крыша над залом пленарных заседаний. Протечка произошла во время выступления уроженки Украины, вице-спикера Ирины Яровой при обсуждении законопроекта о дальневосточном гектаре. Она сначала поинтересовалась у российских слуг народа, что они рассматривают на потолке, а затем прервала свою речь.

Недавно, как известно, ураган разрушил одну из крыш в комплексе Кремля, но, в связи с экономией бюджета, скорого ремонта не предвидится. «Отмечается, что массовое распространение клептократии парализовало в России большинство бюджетных систем. Поэтому в провинции нередкими стали случаи смерти от недоедания, а также происходит резкое сокращение популяции бродячих животных, что тщательно скрывается властями. Между тем, во время визита на Лебединский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области, Владимир Путин сообщил, что замена людей роботами, в конце концов, неизбежна», – написал блогер Макс Михайленко, комментируя новость.

Он добавляет, что с оглядкой на режим санкций, роботы-металлурги, скорее всего, будут китайского производства, а пока что рабочие должны затянуть пояса и радоваться за то, что обладают рабочим местом. Для повышения морального духа металлургов президент подарил предприятию старинную плетку, привезенную им с Валаама, а руководство комбината показало Владимиру Путину недавно открытый «уголок Сталина».
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Горячая тема: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав

Срочно: Олешко: у Львові сталось те, чого ніхто не чекав
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