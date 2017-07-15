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Цимбалюк: «русский мир» продолжает целенаправленно уничтожать промышленность Донбасса

Цимбалюк: «русский мир» продолжает целенаправленно уничтожать промышленность Донбасса
Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, высказал мнение о том, что оккупанты продолжают последовательно уничтожать промышленные предприятия Донбасса, а президента России интересуют уже те районы Украины, которые он пока не смог завоевать. Как передает replyua.net, об этом Цимбалюк пишет на своей странице в Фейсбуке.

«В Белгороде произошел забавный диалог рабочего из Горловки и Путина. Беседовали, естественно, о судьбе Украины. Президент рассказывал о том, как сложно в Украине, и об "одном народе". Убеждал, что страдают Харьков, Запорожье и Николаев. Говорил, как плохо, что разорвана кооперация, а украинский чернозем – еще немного и его испортят. Только я вижу диссонанс в этом спиче. Почему президента интересует только та часть Украины, которую он еще не завоевал», отметил журналист.

По его словам, президент РФ больше не призывает граждан Украины к Майдану, поскольку знает, что украинцы уже научены путинской политикой, поэтому Путин «предлагает решить вопрос демократическими способами – прийти украинцам на выборы». «Только почему-то он думает, что проголосуют за тех, кто за РФ и один народ, где Путин президент. Странная логика», добавил журналист.
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