Российский политолог: Запад считает Путина укротителем Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров нужен президенту РФ Владимиру Путину в том числе и для того, чтобы на его фоне выглядеть в глазах Запада меньшим злом. Имидж Кадырова в мире и так ужасен. Поэтому Кремлю выгодно списывать на кадыровцев любые преступления и в то же время показывать, что правительство России никак не препятствует жизни и развитию «свободной» Чечни с их обрядами и традициями. Такое мнение в своем блоге высказал российский социолог и политолог Игорь Эйдман.
По его словам, у западной публики создается такая картина мира. В Чечне существует пиратское государство во главе с Рамзаном Кадыровым. Его люди убивают в Москве видных политиков. Только Путин может хоть как-то сдерживать это чудовище. Если Россия останется без сильного лидера, каковых является Путин, то в Чечне будет новый ИГИЛ, а чеченский террор перекинется на Европу, а, значит, проблем прибавиться. Поэтому пусть уж лучше он остается во главе России.
«С решением этой задачи, а не только с простым отмазыванием президента, по всей видимости, связан очевидный перевод стрелок в освещении дела об убийстве Немцова с Путина на Кадырова», – резюмировал политолог.