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Раскрыт секрет, почему большинство россиян боятся остаться без Путина

Раскрыт секрет, почему большинство россиян боятся остаться без Путина
Популярный в России и Украине писать и публицист Борис Акунин у себя в Facebook пишет о том, что большинство россиян сегодня придерживается того мнения, что при Путине они живут гораздо лучше, чем в 90-е годы при либералах. Если не будет Путина, к власти снова придут либералы и опять будет, как в 90-е.

Как пишет Борис Акунин, опасения насчет того, что «при либералах» будет хуже, вполне естественны, ведь ретроспективно Коржаков с Сосковцом и «семибанкирщина» тоже воспринимаются как либералы. Мало кто помнит, что девяностые годы тоже делились на разные периоды, в том числе совсем не либеральные.

«Про «воров и жуликов» все в курсе. Поэтому стратегия, построенная исключительно на разоблачении коррупции, не прибавляет оппозиции сторонников. Люди видят это и сами, они не слепые», – написал писатель. По его словам, не хватает главного – «страшным либералам» пора уже объяснить наконец-то людям ясно и доходчиво, как они собираются управлять страной, когда не будет Путина, что они собираются делать со здравоохранением, пенсиями, налогами, полицией, судами, образованием, местным самоуправлением, помощью мелкому бизнесу и молодежи. Если либералы и дальше продолжат молчать и критиковать только Медведева, то россияне и дальше будут верить в хорошего Путина и ужас либералов в 90-е.
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