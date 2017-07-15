Кадыров о США и геях: «Мы весь мир поставим раком»

Рамзан Кадыров, глава Чечни, впервые за несколько лет согласился дать интервью западным СМИ, в котором он жестко говорил о гомосексуалистах и о Соединенных Штатах, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС.
Политик отметил, что в Чечне геев нет, но, если вдруг они отыщутся, то их могут забрать канадцы, чтобы очистить Чечню. «Они нелюди. И будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают», отозвался Кадыров о тех, кто «распространяет слухи о притеснении геев в Чечне», а самих гомосексуалистов политик назвал «шайтанами».
Также Кадыров подчеркнул, что США ведут довольно жесткую политику в отношении РФ, но Америка не является достаточно сильной державой, чтобы Россия могла ее считать своим врагом. «У нас есть сильное государство и ядерная держава. Даже если наше правительство будет полностью уничтожено, туда полетят наши ракеты. Мы весь мир поставим раком», подчеркнул чеченский глава.