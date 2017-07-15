Навальный: никто и никогда не решит проблему Крыма дипломатическим путем

Алексей Навальный, известный российский оппозиционер, считает, что Крым не вернется в Украину с помощью дипломатических путей даже в том случае, если в России полностью сменится режим. Как передает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, оппозиционер пока не видит выхода из сложившейся ситуации.
«Я не вижу способа решения крымской проблемы и не верю, что она может быть решена президентом Навальным, президентом Путиным или любым другим президентом в обозримом будущем», подчеркнул Навальный и напомнил, что в современной истории не было ни одной спорной территории, возврат которой удалось бы осуществить с помощью каких-либо дипломатических способов. Впрочем, Навальный гарантировал, что лично от себя может что-то предпринять.
«Я, как президент, могу гарантировать одно - что я проведу там честный референдум, я сделаю попытки нормализовать ситуацию. К этому референдуму и к трехсторонним комиссиям вместе с Европейским Союзом мы постараемся привлечь Украину», добавил оппозиционер.