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В России стремительно растут цены на бензин, но исключительно в добрых целях государства, – блогер

В России стремительно растут цены на бензин, но исключительно в добрых целях государства, – блогер
В последнее время цены на бензин в России резко поползли вверх и это при том, что мировые цены на нефть стремительно продолжают снижаться. Наконец-то стала понятна причина, по которой происходит удорожание бензина на фоне удешевления нефти. Как оказалось, все гениально просто – бензин дорожает исключительно с благородной целью, а именно – дабы не позволить зарубежным спекулянтам вывозить его из страны. Об этом в своем блоге пишет известный российский блогер Яков Коган.

«Дорогой то бензин спекулянты вывозить не станут! Кишка у них для такого тонковата! Хитро придумано? Хитро! Так что и волноваться совершенно не стоит! Все в порядке. Только лучше от этого подорожания делается. На пользу идет!», – написал блогер.

По его мнению, продукты питания и услуги ЖКХ такой же стратегии придерживаются, ведь по логике Кремля нельзя позволить спекулянтам все вывезти из стран за дешево, ведь вокруг кризис, все хотят приехать в России и почти даром что-то вывезти. «Выходит правильная политика у Путина, ато сидели бы сейчас без горячей воды, да и без хлеба. Все бы вывезли капиталисты! А тут – все есть!», – резюмировал блогер.
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