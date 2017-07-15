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Навальный о референдуме в Крыму: Мы будем привлекать к нему Украину, но я не думаю, что там его признают

Навальный о референдуме в Крыму: Мы будем привлекать к нему Украину, но я не думаю, что там его признают
Представитель российской оппозиции Алексей Навальный дал интервью журналистам радиостанции «Эхо Москвы», в ходе которого пообещал провести в аннексированном Крыму «честный референдум» и попытается к нему привлечь Украину. Об этом сообщает replyua.net.

«На должности президента России я гарантирую провести в Крыму референдум. Он будет честным и, хочется верить, поможет нормализировать ситуацию. Подготовка к этому референдуму будет проводиться при участии трехсторонних комиссий, которые будут состоять из представителей России, Евросоюза и, возможно, Украины. Откровенно говоря, не хочется лукавить, но я не верю, что в Киеве этот референдум признают в Украине. Сейчас приходится иметь дело с самым обычным комом противоречий, подобно тому, который есть между Израилем и Палестиной. Он насколько большой, что никому не удается хотя бы приблизиться к его развязыванию», - заявил Алексей Навальный. При этом политик честно признался, что не знает, как проблема Крыма может быть решена в ближайшее время.

«За всю свою жизнь я не могу вспомнить ни об одном территориальном конфликте, который был решен на Земле», - подчеркнул оппозиционер.
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