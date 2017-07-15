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Путин: Украина сможет выйти из кризиса в тот момент, когда у народа закончится терпение

Путин: Украина сможет выйти из кризиса в тот момент, когда у народа закончится терпение
Владимир Путин, президент России, во время встречи с работниками Лебединского ГОКа в РФ, сделал заявление о том, что кризис в Украине будет продолжаться до тех пор, пока терпение граждан не закончится, при этом российский глава упорно называет происходящее в Украине «кризисом».

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТАСС, Путин подчеркнул, что «у нас очень терпеливый народ», объединив в это понятие и россиян, и украинцев. Отвечая на вопросы работников о ситуации в Украине, он отметил, что не может знать, «насколько долго затянется этот кризис». «Как долго это будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там живут, как они долго будут это терпеть. Очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай Бог, бескровно, в ходе демократических процессов», подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что ранее стало известно о том, что президент РФ собирает упростить процедуру получения российского гражданства для украинцев.
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