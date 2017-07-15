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Путін хоче полегшити процедуру отримання громадянства Росії для українців

Путін хоче полегшити процедуру отримання громадянства Росії для українців
Російський президент Володимир Путін має наміри законодавчо ухвалити полегшення процедури отримання російського громадянства для громадян України, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.

Путін повідомив про відповідні плани журналістам на зустрічі губернатором Бєлгородської області. За задумами російського президента, передбачено, що українці, які звертатимуться для отримання російського паспорта, не будуть зобов’язані надавати довідку, яка засвідчує, що ті, вийшли з громадянства України. Натомість, за словами глави Кремля, людина має передати компетентним російським службам документ, який буде засвідчувати факт звернення щодо виходу з українського громадянства.

Путін анонсував внесення відповідних законодавчих змін вже найближчим часом. За словами президента Російської Федерації, до такої думки він прийшов після того, як нібито до нього звернулися під час Прямої лінії люди, які хотіли отримати російське громадянство, але не могли надати довідку про вихід з громадянства України, бо «Київ таких не видає».
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