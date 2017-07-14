Блогер: аварія російської атомної субмарини поблизу Норвегії?

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Як відомо, військова техніка російських збройних сил страшна не так в бою, як в експлуатації – чого вартий лише «Адмірал Кузнецов», за допомогою якого знищили два російських винищувачі, - нагадує replyua.net. Але і підводні човни РФ не вражають надійністю – про це розповідає на персональній сторінці в Фейсбук військовий оглядач Олександр Коваленко.Так, блогер повідомляє, що у доповідній записці аналітичного центру «Товариство Генрі Джексона» згадується про аномальну активність російських субмарин поблизу берегів Шотландії. Ймовірно, їх метою був збір даних, а зокрема – унікальних «акустичних підписів» підводних човнів флоту Її Величності. Але хтозна, чого варто боятись більше – шпіонажу чи самого лише перебування російського флоту біля берегів Великобританії.Блогер нагадує, що за час існування російського підводного флоту на атомних підводних човнах сталось не менше 10 аварій ядерних реакторів – це лише ті, про які офіційно відомо. Наприклад, американській військові (на субмаринах яких, до речі, не трапилось жодної аварії з реакторами) жартували, що російські підводні човни страшні не своїми ракетами, а самі по собі як загроза екології. Тут не зайвим буде згадати, що на початку поточного року на дослідницьких базах Сванховд (Норвегія) та Рованіємі (Фінляндія) було зафіксовано надзвичайне зростання рівня йоду-131 у воді. З часом підвищений радіаційний фон став спостерігатись у всіх морях, які обрамляють ЄС. Дослідження, проведені американською лабораторією Boeing WC-135 Constant Phoenix показали, що мав місце викид, порівнянний з аварією на ядерному реакторі. Звідки у районі міг взятися аварійний ядерний реактор – зрозуміло без додаткових пояснень. Здається, у списку «військових таємниць» РФ додалось ще кілька сторінок – зауважує блогер.