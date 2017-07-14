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Блогер: через скандалу з турбінами Siemens у РФ почались масштабні чистки

Блогер: через скандалу з турбінами Siemens у РФ почались масштабні чистки
Як інформує replyua.net, скандал із поставками до окупованого Криму турбін Siemens призвів до доволі несподіваних наслідків. Про них на власній сторінці в Фейсбук розповідає політичний та військовий оглядач Олександр Коваленко.

Так, блогер повідомляє, що напередодні у Санкт-Петербурзі було затримано гендиректора російської корпорації «Силові машини» Романа Філіппова. Чиновнику інкримінують розголошення інформації, що становить державну таємницю. Зрозуміло, що арешт має безпосередній зв'язок зі скандалом, який розгорівся навколо поставок газових турбін Siemens на окупований півостров, адже виробник злощасних GT5-2000E компанія «Сіменс Технології газових турбін» - це спільне підприємство Siemens та ПАТ «Силові машини». Але виникає кілька питань...

Наприклад, у чому полягала державна таємниця, розголошена Філіпповим? У тому, що на окуповану територію було поставлено турбіни в обхід санкцій? Так російська влада переконує, що, з огляду на те, що турбіни мають російський сертифікат, вони є російською продукцією. Крім того, незрозуміло чому крайнім став саме Філіппов, адже скандал розгорівся після публікації світлин з турбінами у соціальних мережах, що зробив явно не фігурант справи. За словами блогера, ситуація нагадує кінець 30-х років ХХ століття, коли найменша провина могла стати підставою для ув’язнення або заслання. І це добре, адже показує наскільки нервова та напружена атмосфера нині у РФ.
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