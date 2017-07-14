Россияне считают, что в России все идет правильно (56%), что Путин – прекрасный правитель (81%), а «Единая Россия» - чудесная партия

Как передает replyua.net, известный российский писатель Борис Акунин у себя в Facebook пишет о том, что после очередного соцопроса в России у него возникло огромное желание обратиться с вопросом к тем россиянам, кто считает, что в России все идет правильно (56%), что Путин – прекрасный правитель (81%), а партия «Единая Россия» - чудесная партия, которой нет и не может быть альтернативы (63%).
По словам Бориса Акунина, раз в России таких людей большинство, они наверняка есть и в соцсетях, где тоже распространяют свои взгляды и мнения. Акунин задается вопросом, может ли кто-то из респондентов, которые принимали участи в данном опросе объяснить, что именно им в современной России так сильно нравится?
Писатель подчеркивает, что также хочется спросить, большинство россиян действительно довольны своим уровнем жизни, пенсиями, здравоохранением, местными властями, полицией, тем как проводятся выборы? Автор отмечает, что очень хотелось бы услышать аргументы и внятную позицию всех тех, кто считает, что современная Россия с ее правительством – это, действительно, страна для подражание и в ней все так радужно, как и свидетельствуют результаты опроса.