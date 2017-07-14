Сенатор Маккейн призвал к принятию очень жестких санкций против России

По мнению известного американского сенатора Джона Маккейна, в Конгрессе США должны принять жесткий проект закона, который бы усилии санкции против России, передает replyua.net. Таким образом, считает Макейн, российский лидер Владимир Путин должен заплатить высокую цену за агрессивную политику его страны в Украине и США. С полным текстом выступления Маккейна в Сенате можно ознакомиться на Facebook-странице Chastime.
Джон Маккейн утверждает, что мировое сообщество, наконец, должно дать решительный ответ на агрессивные действия России. «В связи с этим, крайне важно, чтобы в Палате представителей удалось продвинуть сильный проект закона относительно санкций против России. Этот документ уже был поддержан в Сенате 98 голосами «за», и только двое сенаторов проголосовали «против». Российский президент уже давно должен понести наказание за то, что решился напасть на демократические принципы США», - сказал Макейн.
Также сенатор выразил убеждение, что его страна должна выступить с четким заявлением относительно той или иной агрессии и использовать в будущем все военные, дипломатические, разведывательные и экономические способы.