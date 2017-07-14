Политолог: приговор по делу об убийстве Немцова был незаконным

Андрей Илларионов, российский политолог и экономист, заявил о том, что приговор, который суд вынес Зауру Дадаеву, бывшему бойцу батальона МВД России, был незаконным.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Сотник.ТВ, Илларионов отметил, что у судей не было никаких доказательств. «Если точнее, приговор является неправосудным. Потому что в этом суде не было доказано, что лица, находившиеся на скамье подсудимых, действительно причастны к убийству Немцова», заявил политолог, но при этом он отметил, что российская общественность заняла ту же позицию, что и власти. «На скамье подсудимых находились исполнители убийства, но заказчиков и организаторов не удалось найти. Они находятся в международном розыске. На самом же деле все, кто следил за ходом следствия и судебного процесса, убедились, что неизвестны не только организатор и заказчик убийства, но не задержан и непосредственный исполнитель убийства», добавил Илларионов.
Напомним, что приговором также был обескуражен и Рамзан Кадыров, глава Чечни, который назвал его «странным». По мнению Кадырова, у судей не было прямых доказательств.