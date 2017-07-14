Боровой: решение Госдумы позволит предоставить «иммунитет» преступникам с украинскими паспортами

Константин Боровой, российский оппозиционный политик, прокомментировал решение Госдумы РФ об упрощении процедуры получения российского гражданства и отказа от украинского гражданства, отметив, что оно было принято с целью подавить у Украины возможности повлиять на собственных граждан.
Также Боровой считает, что это решение предоставит иммунитет преступникам с украинскими паспортами, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель. Боровой отметил, что этим решением Госдума берет на себя право другого государства определять, является ли тот или другой человек гражданином. «Зачем России новые граждане? Думаю, ни зачем. Просто речь идет о тех, кто не считает себя гражданами Украины, кто предал государство, пошел на службу к оккупантам. Для них процедура существенно упрощается. Они попадают под защиту России. Даже те, кто совершил преступления. По существу, до принятия такого решения Россия не могла защищать этих преступников. А теперь может», уверен политик.
Также оппозиционер считает, что против многих украинских граждан возбуждены уголовные производства, однако теперь у них появляется возможность «заработать иммунитет».