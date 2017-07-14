Ученые из РФ посмеялись над «сенсацией» в мировых СМИ о леднике Ларсена

Российские ученые неоднозначно восприняли новость об отколовшемся айсберге ледника Ларсена. Как сообщает replyua.net, Вячеслав Мартьянов, заместитель начальника Российской антарктической экспедиции НИИ Росгидромета, заявил о том, что айсберг, отколовшийся в Антарктиде, имеет довольно небольшие размеры, а СМИ, опубликовавшие новость о «гигантском айсберге», просто решили сделать из этого сенсацию.
Ученый отметил, что ледник Ларсена не является самым активным, более того, часть ледника, которая откололась и весит около триллиона тонн, не может считаться самым крупным айсбергом. Мартьянов также прокомментировал заявления ученых из британского университета Соунси, которые говорили о гигантском айсберге. «Мы с коллегами долго смеялись, наблюдая за тем, как из обычного события пытаются сделать сенсацию», заявил российский ученый.
Мартьянов напомнил, что откол фрагмента еще не завершился и наметилась только трещина, заявив, что самый крупный фрагмент ледника, который когда-либо откалывался в Антарктиде, достигал 40 тысяч квадратных километров и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.