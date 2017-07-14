Кадыров: приговор обвиняемым в убийстве Немцова очень странный, и он основывался на сомнительных доказательствах

Рамзан Кадыров, глава Чечни, прокомментировал приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова. Как передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу правительства Чеченской Республики, Кадыров заявил, что приговор обвиняемым выглядит очень странным, поскольку основывался на сомнительных доказательствах вины подсудимых.
Глава Чечни при этом подчеркнул, что у него вызвала абсолютное недоумение просьба обвинения назначить пожизненный срок одному из обвиняемых по этому громкому делу. По мнению Кадырова, это убийство расследовали «слишком тщательно», в то время, как убийства кавказцев, в частности, выходцев из Чечни, российские правоохранительные органы «упорно игнорируют». Напомним, что Бориса Немцова застрелили в центре Москвы в феврале 2015 года. На скамье подсудимых оказались несколько кавказцев. Заура Дадаева, исполнителя убийства, суд приговорил к 20 годам тюрьмы, сообщники получили меньшие сроки тюремного заключения.
Соучастники Дадаева, братья Анзор и Шадид Губашевы, получили 19 и 16 лет колонии соответственно, Темирлан Эскерханов – 14 лет, Хамзат Бахаев – 11 лет. По версии следствия, убийство политика было заказным, и за его исполнение Дадаеву пообещали 15 миллионов рублей.