Блогер: росіяни цього не розуміють, тому й приречені все життя пити настоянку глоду

Як нагадує replyua.net, очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров у черговий раз повідомив, що в Україні відбувся державний переворот, організований США, а у Москві, мовляв, влада завжди переходила з рук у руки законним шляхом. Блогер під ніком Helgi Sharp написав кілька слів для Лаврова на персональній сторінці в Фейсбук.
Так, блогер наголошує, що віра серед росіян у те, що Євромайдан було організовано американцями, практично непохитна – принаймні, вони роблять вигляд що це так. Але чомусь ні в кого «за поребриком» не виникає питання: як, за умов майже повсюдної присутності російських агентів у всіх силових структурах, Вашингтону вдалось вивести на майдани мільйони людей? Гіпотетично, американці могли б оплатити утримання наметових містечок, але як їм вдалось нав’язати людям прозахідні ідеї в обстановці тотальної російської пропаганди, яка лилась з кожного телевізора?
Відповідь давно зрозуміла – росіяни не розуміють навіть концепції громадянського суспільства. Вони не можуть уявити, що хтось може обміняти дешевий газ і тепле місце у стійлі на ночі на морозі в наметах, що можна безкоштовно протестувати проти беззаконня і корупції. До речі, щодо переворотів, то росіяни, ймовірно, вже забули свої 1917, 1991 та 1993 роки. Загалом, правитель – не вся держава, і якщо він чинить злочини, то у народу завжди є можливість зробити свій вибір. Але росіянам цього не зрозуміти – вони приречені все життя пити настоянку глоду та вірити казочкам Путіна, - наголошує блогер.