Блогер: російські нанотехнології управління погодою

Як інформує replyua.net, вслід за прийняттям скандального закону про образу почуттів вірян, у Російській Федерації перейшли до освячення всіх предметів, до яких можливо дотягтись. Про один із таких випадків розповідає на власній сторінці в соціальній мережі блогер Олександр Коваленко (Злий Одесит).
Зокрема, блогер ділиться світлиною, на якій зображено офіційний документ парадоксального змісту. Адміністрація Калтасинського району республіки Башкортостан (звісно, йдеться про Російську Федерацію) звертається до директора одного з місцевих підприємств з проханням виділити гелікоптер. Повітряне судно потрібне не для якихось розваг на зразок ліквідації стихійного лиха чи переміщення важкохворого. Мета набагато серйозніша – організація екстреного молебну і окроплення території району святою водою. На думку адміністрації, саме так варто боротись з несприятливими погодними умовами та жахливим станом справ у сільськогосподарській сфері, на які вони скаржаться у листі.
Блогер зауважує, що це не що інше як прорив російської науки. Нанотехнології, гелікоптер та екстрений молебень звісно ж подолають погану погоду. Нагадаємо, що надворі – 2017 рік, - іронізує блогер.