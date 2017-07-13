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Експерт: Трамп все по Путіна знає

Експерт: Трамп все по Путіна знає
Як інформує replyua.net, американська преса буквально по крихті збирає відомості про те, що ж саме обговорювалось на зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та його російським колегою Володимиром Путіним у Гамбурзі. Тим не менш, господар Білого дому повідомляє про певні аспекти переговорів у власній інтерпретації. Кілька коментарів з цього приводу зробив на персональній сторінці в Фейсбук політолог Ігор Ейдман.

Так, Ейдман наводить цитату: «Я його спитав – Ви цим займались? Він відповів: ні, не займався. Я спитав його ще раз, але іншими словами. Відповідь знову була: ні». Якщо ви думаєте, що це розповідь священика про те як він добивався зізнання в гріхах, то ви помиляєтесь. Насправді, це американський президент розповідає агентству Reuters про те, як він обговорював з Путіним втручання у вибори президента США.

Цікаво, ким Трамп вважає американських виборців, якщо розповідає їм такі смішні казки? Звісно, він все про втручання росіян знає – і на рівні хакерів, і на рівні зливу компромату. І сам Трамп, і вся його родина, і його політтехнологи кинулись на запропонований їм компромат як мухи на лайно. І були готові спілкуватись з будь-якими авантюристами (на зразок адвоката Весельницької) лише б здобути чергову порцію «чорнухи» від Кремля. Тож все про Путіна Трамп знає, не варто нас обманювати, - наголошує експерт.
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