Генерал: России нужна «свежая европейская кровь» украинцев

Александр Скипальский, генерал-лейтенант и бывший заместитель главы СБУ, заявил о том, что в России упрощают процедуру получения российского гражданства и процедуру отказа от гражданства Украины только с одной целью – Кремль таким способом намеревается улучшить демографическую ситуацию в РФ, и сделает он это с помощью «европейской крови» украинцев.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Скипальский при этом подчеркнул, что украинцы очень быстро привыкают к новым условиям, поэтому столько граждан «растворилось за границей». «Вы видите, какая интересная нация – украинцы. Когда они переезжают куда-то за рубеж, они легко растворяются, легко ассимилируются в новых условиях. Сколько тысяч украинцев погибли от российского оружия за время войны? Но сегодня в России по-прежнему проживают и работают четыре миллиона граждан Украины. Вот, для того чтобы их оставить, такие решения и принимаются», отметил генерал.
По его словам, демографическую проблему Россия продолжает решать последние 26 лет, с тех пор, как распался СССР, и украинцы нужны Кремлю в качестве «доноров», - в России очень мало европейцев.