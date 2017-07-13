Политолог: Медведева больше нет нигде, и это очень плохой для него признак



Дмитрий Орешкин, известный российский политолог, в блоге на Обозревателе пишет о том, что сегодня СМИ сообщили, что Дмитрий Медведев отказался ездить по регионам перед выборами, однако это лишь часть проблемы, и на самом деле рейтинг избирателей для Медведева ценности не представляет, поскольку решающую роль играет рейтинг премьер-министра в глазах Путина,



«На самом деле Медведева вообще нет, у нас его вообще нигде не видно. В российских СМИ он просто отсутствует. А это для него очень плохой признак. Это значит, что его игнорируют. Однако это должно было случиться, ведь перед выборами Путину нужно как-то удивить народ, и именно президенту подчинен имидж Медведева», пишет Орешкин. По его словам, чтобы к Путину вернулась волна популярности, ему нужно что-то придумать, - например, скинуть с красного крыльца кого-то из знатных бояр.



Политолог уверен, что совсем скоро российский президент «сдаст» Медведева, но неизвестно, когда именно это случится – возможно, перед выборами, чтобы завоевать доверие россиян и поднять рейтинг, однако он может сделать это и после выборов, чтобы заявить о смене курса.

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Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи Дмитрий Орешкин, известный российский политолог, в блоге на Обозревателе пишет о том, что сегодня СМИ сообщили, что Дмитрий Медведев отказался ездить по регионам перед выборами, однако это лишь часть проблемы, и на самом деле рейтинг избирателей для Медведева ценности не представляет, поскольку решающую роль играет рейтинг премьер-министра в глазах Путина, информирует replyua.net «На самом деле Медведева вообще нет, у нас его вообще нигде не видно. В российских СМИ он просто отсутствует. А это для него очень плохой признак. Это значит, что его игнорируют. Однако это должно было случиться, ведь перед выборами Путину нужно как-то удивить народ, и именно президенту подчинен имидж Медведева», пишет Орешкин. По его словам, чтобы к Путину вернулась волна популярности, ему нужно что-то придумать, - например, скинуть с красного крыльца кого-то из знатных бояр.Политолог уверен, что совсем скоро российский президент «сдаст» Медведева, но неизвестно, когда именно это случится – возможно, перед выборами, чтобы завоевать доверие россиян и поднять рейтинг, однако он может сделать это и после выборов, чтобы заявить о смене курса.