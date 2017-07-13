Российский публицист прокомментировал огромный интерес стран Запада к Путину

В беседе с журналистами радиостанции «Эхо Москвы» известный в России публицист Александр Невзоров представил свою точку зрения относительно того, по какой причине главы западных государств так много внимания уделяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает replyua.net.
В частности, особое внимание публицист обратил на события, произошедшие в рамках недавно завершившегося в Гамбурге саммита «Большой двадцатки». «Именно там всем окончательно стало понятно, что мировые лидеры продолжают пытаться угодить Путину, и об этом моменте нужно говорить», - сказал Александр Невзоров. При этом он отметил, что цивилизованное мировое сообщество продолжает воспринимать Россию уже не как партнера, а как большую проблему. «Я имею в виду тяжелую болезненную проблему на подобии определенного регрессора. Конечно, речь идет не о математическом смысле данного слова и не о статистическом. Россия является достаточно большим фактором огромной силы, распространяющей деградацию», - отметил публицист.
Со слов Александра Невзорова, уже все в мире поняли, какова настоящая роль России и уже не могут представить себе ее будущее со странами цивилизованного мира, если в политической жизни страны не произойдет никаких изменений.