Песков: мы не ждем от американских коллег политической воли и уступок от Трампа

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что якобы Кремль собирается выслать тридцать американских дипломатов в ответ на то, что США отняли дипсобственность РФ.
Как передает replyua.net со ссылкой на УНИАН, Песков отметил, что Кремль уже не рассчитывает на политическую волю со стороны США. «Есть понимание, что действительно терпение на исходе, потому что ситуация беспрецедентная: и с точки зрения и двусторонних российско-американских отношений, и с точки зрения международного права», заявил пресс-секретарь. По его словам, Россия не собирается мириться с этой ситуацией и будет принимать взаимные меры, однако в Москве все еще рассчитывают, что американские коллеги все-таки продемонстрируют хотя бы какую-то политическую волю, чтобы исправить ранее нарушенное международное право.
Также Песков добавил, что со стороны Трампа, президента США, Россия уже не ждет уступок, и сама никогда не пойдет на компромиссы.