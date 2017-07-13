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Блогер: китайці у черговий раз «кинули» росіян

Блогер: китайці у черговий раз «кинули» росіян
Як інформує replyua.net, спроби Кремля вийти з міжнародної ізоляції за рахунок контактів з Китаєм повністю провалились. Про один із аспектів такого провалу розповідає на персональній сторінці в соціальній мережі блогер Олександр Коваленко.

Зокрема, свого часу угода про побудову газопроводу «Сила Сибіру», здатного постачати до Китаю 38 мільярдів кубометрів газу щороку, позиціонувалась російськими пропагандистами як однозначна перемога. Але пізніше виявилось, що в договорі чимало підводних каменів, а самі китайці його виконувати не поспішають. Воно і зрозуміло – останній звіт показує, що за 2016 рік у КНР видобули 7,9 мільярдів кубометрів сланцевого газу, що демонструє зростання на 76%. Ніби небагато, зважаючи на потребу Китаю у блакитному паливі, але варто взяти до уваги, що видобуток сланцевого газу почався лише у 2015 році, його розвідані запаси в КНР становлять 21,8 трильйонів кубометрів, а до 2020 року Пекін планує видобувати до 30 мільярдів кубометрів цього палива.

На цьому фоні «Сила Сибіру», яку зможуть, за оцінками експертів, ввести в експлуатацію лише у 2024 році, стає не надто потрібною. Ймовірно, газопровід пора різати на металобрухт, - іронізує блогер.
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