Рабинович: є дві причини для дебатів між Навальним і Стрєлковим

Як нагадує replyua.net, останні кілька днів у соціальних мережах активно обговорювали скандальну заяву російського опозиціонера Олексія Навального щодо участі у дебатах з терористом та військовим злочинцем Ігорем Стрєлковим-Гіркіним. Свої коментарі з цього приводу для видання «Апостроф» дав і блогер та фінансист Слава Рабинович.
Зокрема, Рабинович зауважує, що його дивує «живучість» Стрєлкова. Відразу по поверненню з Донбасу він розгорнув активну медійну діяльність, різко критикуючи російського президента Володимира Путіна. Більше того, враховуючи участь Стрєлкова в операціях щодо дестабілізації України, важко пояснити чому його й досі не ліквідували. Тим не менш, Навальний погодився на дебати з ним. Ймовірно, для цього є дві причини – наголошує Рабинович. По-перше, Навальному потрібен суспільний резонанс, будь-який – і таким огидним способом він намагається його отримати. По-друге, Навальний може розраховувати шляхом перемоги в дебатах перетягти на свій бік прихильників Стрєлкова.
Рабинович наголошує, що давати публічний майданчик вбивці і терористу – у будь-якому разі неправильно. Крім того, з огляду на риторичні можливості Навального, шансів на перемогу у дискусії з Стрєлковим у нього практично немає. Власне, на Стрєлкова має чекати не студія, а лава підсудних у Гаазі чи в Києві, - підсумував Рабинович.