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Блогер: українські санкції не дають росіянам закінчити криголами в строк

Блогер: українські санкції не дають росіянам закінчити криголами в строк
За інформацією replyua.net, українські економічні санкції стали серйозною перешкодою для росіян у багатьох сферах машинобудування. Про один із таких випадків розповідає політичний та військовий оглядач Олександр Коваленко – відповідний допис він розмістив на персональній сторінці в соціальній мережі.

Зокрема, блогер зауважує, що дефіцит коштів у Російській Федерації дається взнаки у всіх сферах життя, але у першу чергу від нього потерпає наука. Наприклад, «наддержава» була змушена скоротити витрати на дослідження Арктики – з двохсот дев’яти мільярдів рублів до дванадцяти мільярдів рублів – аж у сімнадцять разів. Крім того, росіяни не можуть спустити на воду в строк криголам проекту 22220.

Виявилось, що будівництво головного атомного криголаму ЛК-60Я «Арктика» затягнеться як мінімум до 2019 року. Решту – «Сибір» та «Урал» - доведеться чекати до 2020 та 2021 року відповідно. А серед причин затримки можна назвати і Україну. Наприклад, паротурбінну установку для криголаму, виготовлену на «Кіров-Енергомаш», мали протестувати на Харківському турбінному заводі. З огляду на те, що план «Новоросія» провалився і харківські підприємства приєдналися до санкцій проти агресора, довелось росіянам пробувати викручуватись своїми силами, - наголошує блогер.
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