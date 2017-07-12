Блогер о Навальном: Гиркин размажет беспринципного демагога, стремящегося угодить и нашим, и вашим

Известный российский оппозиционный блогер Игорь Луканов у себя в Facebook пишет о том, что пока совсем непонятно, зачем российский оппозиционер лидер Алексей Навальный пошел на диспут с Игорем Гиркиным, который известен активным участием в военных действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Как пишет блогер, скорее всего, это хитрый ход Суркова, чтобы таким образом дискриминировать или спровоцировать Навального, ведь с ним в последнее время в Кремле действительно не знают, что делать.
Как пишет блогер, теоретически у Алексея Навального три опции: либо рассказывать Гиркину про то, что Крым – конечно, отжат по беспределу, но не бутерброд, либо рассказывать Гиркину, как он, Навальный, готов под пули за «русский мир» и требует немедленного введения Кантемировской дивизии в Одессу и Нарву.
«Есть еще вариант – говорить, что Гиркин – международный преступник, а Крым надо вернуть законному владельцу, но этот вариант явно не про Навального, в остальных случаях Гиркин его просто размажет, поскольку человек, имеющий четкую позицию и реальные дела за плечами, всегда размажет беспринципного демагога, стремящегося угодить и нашим, и вашим», – подытожил блогер.