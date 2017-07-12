Москва визнала факт вивезення вугілля з Донбасу

Російська митниця офіційно визнала факт вивезення вугілля типу «а» антрацит з території Донбасу, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Про це свідчать дані статистики Південного митного управління Федеральної митної служби Російської Федерації. Зокрема, у документі зазначається, що в травні поточного року на територію Ростовської області Росії з українських шахт вивезли понад 58 тисяч тонн антрациту загальною вартістю 3,14 млн доларів, а протягом січня-травня цього ж року – близько 237 тисяч тонн вартістю понад 13 млн доларів. Наразі відомо, що всі українські шахти, які спеціалізуються на видобутку антрациту, перебувають на територіях, окупованих бойовиками. На підконтрольних Києву територіях Донбасу таке вугілля не видобувається. Крім того, відомо, що в 2017 році до Міненерноговугілля України ніхто з РФ не звертався для погодження ліцензій на експорт антрациту.
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що українська влада має наміри відмовитись від вугілля типу «а» антрациту вже до 2019 року. Про це раніше заявляв Міненерноговугілля Ігор Насалик.