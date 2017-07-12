Оказывается, российский ефрейтор Агеев подвергся дурному влиянию и пошел убивать украинцев

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Мать российского ефрейтора Агеева обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой снисходительно отнестись к ее сыну, который подвергся дурному влиянию и оказался на территории Украины. Как написала мать Ефрейтора, она в полном неведении до сих пор, как ее сын оказался в Украине и главное, почему. Также женщина предложила президенту Украину преподать ее сну жизненный урок, освободив ее и отпустив на родину.Как отметил у себя в Facebook российский оппозиционный блогер Павел Шехтсман, удивляет сила российской пропаганды, сын в плену за то, что взял оружие и пошел убивать людей, а мать продолжает верить в московскую пропаганду, рассказывая, что он попал в дурную компанию, но, если президент его отпустит, он исправится и больше так плохо не будет себя вести.«Во всей этой ситуации виноваты злые дяди, которые втянули ребенка в противоправную деятельность. Вот их-то и сажайте. Россияне так и не поняли, что это не просто не шутки, но и не война. Это хуже, чем война. Это терроризм. Самый настоящий международный терроризм», – резюмировал Павел Шехтман.