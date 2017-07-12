У реєстрі митниці РФ присутні дані про завезення антрациту з «ЛДНР»

На сайті Південного митного управління Федеральної митної служби Росії було виявлено інформацію про поставку антрациту з захоплених бойовиками шахт на території Донбасу. Про це інформує replyua.net. У тому числі, зазначається, що в травні 2017 року до Ростовської області РФ з України надійшло 58,652 тисяч тон антрациту, вартість якого складає 3,14 мільйони доларів, січні-травні - 236,568 тисяч тон вартістю 13,044 мільйони доларів.
Всі українські шахти, які видобувають антрацит, знаходиться в окупованих районах Донбасу і під контролем бойовиків. На контрольованих владою України територіях цей вид палива зараз не видобувається. За інформацією Міненерговугілля України, за узгодженням ліцензій на експорт антрациту в 2017 році в відомство ніхто не звертався.
У статистичних даних Південного митного управління ФМС РФ також зазначено, що протягом травня 2017 року через Ростовську область РФ в Україну було експортовано 24,408 тис. тон антрациту вартістю 2,146 мільйони доларів, у січні-травні - 236,296 тисяч тон антрациту вартістю 16,293 мільйони доларів.