В США звинуватили WikiLeaks в шпигунстві на користь Росії

Міжнародна організація WikiLeaks, яка публікує секретну інформацію, підозрюється в шпигунстві для Росії. Як інформує replyua.net, про це під час виступу в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні заявив глава ЦРУ Майк Помпео, повідомляє The Foreign Policy. За його словами, WikiLeaks є «недержавною, ворожою службою розвідки, яку підбурюють такі держави, як Росія». Помпео також нагадав про висновки американських спецслужб, які з'ясували, що російська військова розвідка використовувала портал для публікації електронних листів, викрадених після злому серверів Демократичної партії в 2016 році.
Глава ЦРУ пригрозив «заходами» у відповідь на дії WikiLeaks. Він підкреслив, що портал не може прикривати свою діяльність риторикою про свободу слова.
У березні поточного року сайт WikiLeaks оприлюднив добірку секретних документів ЦРУ, де описані способи, які фахівці агентства використовували для злому пристроїв Apple, повідомляють західні ЗМІ. За даними WikiLeaks, зокрема, в 2008 році ЦРУ розробило шпигунську програму NightSkies, яка повинна була безпосередньо встановлюватися на нові екземпляри iPhone. Згодом, в 2012 році ЦРУ отримало в своє розпорядження програму Sonic Screwdriver: вона повинна була впроваджуватися в продукцію Apple через мережеві адаптери і флешки.