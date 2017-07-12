У Сирії загинув російський радник

У Сирії в результаті мінометного обстрілу загинув військовий радник з Росії капітан Микола Афанасов, інформує replyua.net. «Микола Афанасов знаходився в Сирійській Арабській Республіці у складі апарату російських військових радників, виконуючи завдання навчання особового складу підрозділів сирійських сухопутних військ», - йдеться в заяві Міноборони Росії.
За даними військового відомства, інцидент стався в провінції Хама - бойовики влаштували раптовий мінометний обстріл міста сирійських урядових військ. Афанасов представлений командуванням до державної нагороди посмертно.
У травні поточного року в Сирії загинув капітан ВС РФ Євген Константинов з Біробіджана. Про це з посиланням на ветеранську організацію «Бойове братство» повідомило місцеве видання «Місто на Біре». Константинов загинув 3 травня, рятуючи пораненого товариша по службі. Константинов отримав шість кульових поранень. Про долю майора, якого захищав Константинов, нічого не повідомляється Євгенія Константинова поховали 7 травня в Новосибірську, де живуть його батьки. Військового посмертно представили до ордена Мужності.