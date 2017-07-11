Бабченко про скандальний допис Навального: шкода, що патріоти Гіві і Моторола не дожили

Як інформує replyua.net, Аркадій Бабченко, російський опозиційний журналіст, зробив черговий допис у соціальній мережі, який яскраво характеризує персон, що називають себе російською «опозицією».
Так, нещодавно на офіційному сайті відомого російського «опозиціонера» Олексія Навального з’явився скандальний допис. У ньому Навальний повідомляє, що із задоволенням проведе дебати з Ігорем Гіркіним-Стрелковим, який у Росії очолює рух «Новоросія». Нагадаємо, що Стрєлков був у складі однієї із перших російських диверсійно-терористичних груп, яка захопила та утримувала місто Слав’янськ Донецької області. Після звільнення міста українськими військами, Стрєлков спочатку втік до окупованого Донецька, а потім – повернувся на територію РФ, де веде активну громадську діяльність.
За словами Навального, у ході таких дебатів він довів би, що є кандидатом в президенти у тому числі і від «патріотів» - саме так він характеризує людей, які влаштували інтервенцію в Україну і наразі підтримують її. Як наголошує Бабченко, шкода, що до цієї визначальної миті не дожили інші відомі терористи, які були відомі під кличками «Гіві» та «Моторола». От тепер Гіві помер – і поговорити немає з ким. Ну, хоча б Мильчаков залишився – іронізує Бабченко.