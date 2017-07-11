Саша Сотник: дух майбутніх катаклізмів витає у повітрі Москви (відео)

За інформацією replyua.net, російський опозиційний журналіст Олександр Сотник провів чергове опитування на вулицях російської столиці. Відео, яке яскраво характеризує настрої мешканців Москви, оглядач розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, журналіст наголошує, що передчуття чогось – жахливого, але грандіозного – буквально насичує повітря у російській столиці. Цей момент дуже важливий, і його варто зафіксувати для майбутніх поколінь. Завданням респондентів було охарактеризувати стан справ у Російській Федерації однією фразою. Зустрічались різні думки – від вже класичного «Умом Россию не понять» до «все неоднозначно» і «невизначеність».
Сотник підкреслює, що лише кілька чоловік з опитаних журналістами зауважили що «все нормально» або дали якусь іншу оцінку тому, що нині відбувається у Російській Федерації. Більшість же опитаних заявили, що в їх батьківщині нині «беззаконня», «жах», «безлад». Деякі навіть поділились планами емігрувати з Російської Федерації якомога далі. Загалом, фон - це відчуття змін, катаклізмів чи катастроф, які от-от маю відбутись. Здається, саме ці катаклізми, наближення яких майже фізично відчувається навіть обивателями, і визначатимуть обличчя Російської Федерації у найближчі кілька років, - резюмує журналіст.