Чергова істерика Кремля: В МЗС РФ прирівняли запровадження реєстру і електронної реєстрації з «новою Берлінською стіною»

Україна, вирішивши ввести реєстр і електронну реєстрацію для громадян РФ, намагається відгородитися «новою Берлінською стіною». Як передає replyua.net, про це заявили в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації.
«Таким чином, у Києві і надалі наполегливо продовжують гнути порочну лінію, спрямовану на розрив контактів для мільйонів громадян двох країн. Така політика не видається дивною. Для нинішнього київського режиму наявність у українців численних родичів, друзів і знайомих в Росії є, мабуть, реальною загрозою. На боротьбу з нею витрачаються чималі кошти - починаючи від зведення «великої стіни Яценюка» до заборони російських соцмереж», - йдеться в повідомленні.
У відомстві незадоволені новим рішенням і стверджують, що Україна готова збудувати «нову залізну завісу» та відгородитися «новою Берлінською стіною». «Вочевидь, в Україні готові збудувати нову залізну завісу аби не допустити нормального людського і родинного спілкування жителів Росії і України. У цьому контексті не можна не згадати маячні заклики, які звучать у Верховній Раді, про заборону гастролей діячів мистецтва як Росії в Україні, так і Україна в Росії», - наголошується в заяві.