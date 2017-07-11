Березовець: Путін запізнився з повісткою Холодної війни – Білий дім став на її рейки кількома місяцями раніше

Як інформує replyua.net, політолог Тарас Березовець розмірковує з приводу того, чого саме зміг досягти на переговорах «Великої Двадцятки» у Гамбурзі російський державний лідер Володимир Путін. Відповідний допис експерт розмістив на власній сторінці в Фейсбук.
Так, Березовець наголошує, що вже зараз можна сказати, що переговори Дональда Трампа та його російського колеги закінчились нічим. Як би російські пропагандисти не старались для внутрішньої аудиторії, розміщуючи відфотошоплені світлини, на яких Путін – у центрі уваги світових лідерів, цей провал вже не приховати. Основним маркером цього провалу можна вважати прийняте Кремлем рішення вислати три десятки американських дипломатичних посланців і накласти арешт на будівлі посольства США.
Березовець нагадує, що перед самим голосуванням на виборах президента США Барак Обама вислав три з половиною десятки російських дипломатів – їх підозрювали у шпіонажі. Тоді Путін вирішив ніяких заходів не вживати, аби не псувати стосунки з Трампом із самого старту. Останній ще розхвалював його в своєму знаменитому твіттері. Але ілюзії про перезавантаження з Білим домом розсіялись як дим – і із запізненням у сім місяців Путін все-таки спромігся вказати на двері дипломатам США. Власне, це свідчить про те, що останні надії померли – Кремль знову повертається до повістки часів Холодної війни. Із запізненням, адже Білий дім став на ці рейки вже півроку тому, - підсумовує Березовець.