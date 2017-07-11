Очередной «сюрприз» Кремля не стал себя долго ждать – западные кредиторы и инвесторы уже сторонятся России

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил обнуление обязательств крымчан по украинским кредитам. Законопроект предусматривает возможность полного прощения кредитов до 5 миллионов рублей, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами.
Как отметила в эфире одной из радиостанций украинская блогер Лидия Гайдар, в этой новости, как ни странно, есть две, даже три хороших известия для Украины. Во-первых – такое решение Кремля наглядно демонстрирует полную и окончательную его несостоятельность «залить Крым деньгами», что было главными пустыми обещаниями, на которые «купились» крымчане три года назад. Денег в России не хватает уже на самое необходимое, и в этой ситуации Кремль пытается решить, по крайней мере, крымские финансовые проблемы за чужой счет – «простить» то, что ему никогда не принадлежало.
Лидия Гайдар отмечает, что, конечно же, все эти сказки, которые рассказывают в Кремле не воспримет ни один украинский банк. Это вызовет дополнительные судебные иски против России в международные суды, которые банкиры, бесспорно, выигрывают. Самое главное – это то, что Москва опять преподнесла Украине нежданный «сюрприз». Ведь такое решение – это сильный сигнал для западных кредиторов и инвесторов, которые и так очень сильно сократили свое присутствие на российском финансовом рынке.