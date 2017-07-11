Политолог о публичном отказе от украинского гражданства: хорошо, когда чистки коллаборантов проводят себя сами

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Сегодня в РФ собирались дополнять законодательство о гражданстве пунктом о возможности публичного отречения от украинского гражданства тех претендентов на документ, которым на территории Украины для официальной процедуры отказа появляться никак нельзя – заберут в СИЗО за преступления. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политолог Алексей Голобуцкий.По его словам, для сильно хитрых, которые Украину и не собираются уведомлять о получении второго гражданства, процедуру собирались прописать торжественную, с видеосъемкой. «Будут ли «отказников» при этом ставить на табуреточку для зачитывания отказа, подсовывать украинский флаг и портрет Бандеры для показательного плевка и срывать с плеч специально надеваемую вышиванку – пока неизвестно», – написал политолог.Он добавляет, что теперь Миротворцу еще прибавится работы: вести реестр видео и ФИО тех, кто решит попробовать отречься от украиснкого гражданства таким нехитрым способом. Только надо наладить синхрон с СБУ: отказались – иск о признании гражданства недействительным на основании отказа – лишение по ускоренной заочной процедуре.