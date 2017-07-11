Навальний візьме участь у дебатах з терористом Стрєлковим

Російський опозиціонер Олексій Навальний погодився провести дебати з одним з ватажків терористів «ДНР», лідером руху «Новоросія» Ігорем Стрєлковим (Гіркіним). Навальний відповів на запрошення, яке Стрєлков зробив в ефірі «Рой ТВ» 5 липня, про що інформує replyua.net. Навальний зауважив, що має намір в ході дебатів довести, що він є кандидатом в президенти в тому числі від патріотів, яких представляє Стрільців. Дата, час і формат дебатів будуть визначені в переговорах зі Стрєлковим, повідомляє «Медуза».
«Ну що ж, я активний прихильник відкритої політичної дискусії і відкритих дебатів. Мені є, що сказати на ці теми. Подібна розмова з Ігорем Івановичем Стрєлковим, який, звичайно, є представником думки певної групи громадян РФ, мені цікавий і я готовий в ньому брати участь», - заявив Навальний.
Колишнього ватажка терористів Ігоря Стрєлкова-Гіркіна оголосили в розшук у 2014 році. Його звинувачують за трьома статтями КК України, а саме: створення терористичної групи, масових заворушень та теракту. До серпня 2014 року Стрєлков очолював так зване «Міноборони» терористичної організації «Донецька народна республіка».