Клинцевич пригрозил Украине ответными мерами на ужесточение правил въезда в страну

Франц Клинцевич, первый заместитель главы Совета Федерации по безопасности и обороне России, заявил о том, что РФ непременно ответит Украине за то, что она ужесточила правила въезда в страну для иностранцев.
Как передает replyua.net со ссылкой на российские источники, политик отметил, что он ознакомился с новостями в СМИ, из которых следует, что Киев точно пойдет на такие жесткие меры, поэтому Россия вынуждена предупредить о том, что последуют ответные шаги. «Введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России или так называемого биометрического контроля – это, по сути дела, установление визового режима между нашими странами, и его "упаковка" принципиального значения не имеет», отметил Клинцевич.
По его словам, говорить о таких действиях непросто в сложившейся ситуации, ведь они негативно повлияют на четыре миллиона украинских граждан, работающих на территории РФ, однако российские власти не могут молчать и не могут сидеть, сложа руки.