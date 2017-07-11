Путін отримав великого ляпаса від США – Піонтковський

Державний секретар США Рекс Тіллерсон навіть не підозрював, що час його візиту в Україну співпаде з розглядом на засіданні РНБО законопроекту про реінтеграцію Донбасу. Як інформує replyua.net з посиланням на InfoResist, таку думку висловив російський історик, опозиціонер Андрій Піонтковський.
«Тіллерсон, швидше за все, навіть не підозрював про існування цього закону. А президент Франції тим більше. Кращим сигналом, який привіз Тіллерсон в Україну, став його супутник, пан Волкер, який призначений США спеціальним представником по Україні. Ось це просто неймовірний ляпас Володимиру Путіну», - зазначив Піонтковський. Експерт нагадав, що Волкер, якого він назвав «яструбом», останнім часом був виконавчим директором Інституту міжнародного лідерства Маккейна при Університеті штату Арізона, а це впливає на його погляди на Росію.
«Це людина сто відсотків стоїть на українській позиції. Ось це і є найважливіший сигнал, який, зокрема, підбадьорив вашого Секретаря безпеки. Ось такий натяк нашим європейським і не тільки європейським партнерам. У всякому разі, Курт Волкер, який тепер має за своїм статусом транслювати, жестикулювати американську позицію в Україні, дотримується твердої позиції», - вважає Піонтковський.