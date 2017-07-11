Панин признался в любви президенту России

Алексей Панин, скандальный российский актер, начал петь дифирамбы в адрес президента России Владимира Путина, с которым однажды ему даже удалось пообщаться, однако сей торжественный случай был зафиксирован много лет назад, в пору молодости Панина, когда он еще не успел прославиться с «наилучшей» стороны.
Как информирует replyua.net, на своей странице в Инстаграме скандальный артист разместил пост, где упомянул президента России. «Я рад, что наши взгляды на методы наведения порядка в стране, сходятся. P.S. Пора возвращаться в политику????», написал Панин, а также опубликовал совместный снимок с Путиным, добавив к нему множество смайлов с гранатой, молотком и пистолетом.
Отметим, что в 2012 году Панин баллотировался в Законодательное собрание Краснодарского края от партии ЛДПР. В 2014 году актер выступал в поддержку присоединения Крыма к России и заявлял о необходимости расширения границ России до Одессы. Чуть позже от Панина прозвучало заявление, что при первой же возможности он бы «перерезал горло Петру Порошенко». Въезд в Украину Панину запрещен.