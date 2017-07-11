Росія готується до виселення трьох десятків американських дипломатів – ЗМІ

Офіційна Москва готується вислати з країни близько 30 американських дипломатів і заарештувати деякі об'єкти власності США в Росії. Як інформує replyua.net, про це пише російська газета «Известия» з посиланням на обізнане джерело в МЗС РФ. Як зазначає видання, це відповідна міра на рішення Вашингтона не повертати власність посольства, яка знаходиться під арештом з грудня 2016 року. Це питання також залишилося невирішеним за підсумками минулої першої зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.
«Є попередня домовленість про проведення зустрічі в Санкт-Петербурзі заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова і першого заступника держсекретаря США Томаса Шеннона. Якщо і там компроміс не вдасться знайти, нам доведеться піти на подібні заходи», - прокоментував ситуацію представник російського МЗС.
Раніше телеканал CNN повідомив, що в даний час на території США діють близько 150 російських шпигунів. Джерела телеканалу розповіли, що кількість передбачуваних співробітників російської розвідки зросла після президентських виборів в листопаді. За даними джерел CNN, РФ поповнює число своїх розвідників після того, як в грудні 2016 року через США вислали 35 російських дипломатів.