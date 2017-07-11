Россия является интервентом – сирийский генерал

В беседе с журналистами издания Newsader Ахмад Рахаль, который является генералом ведущей борьбу с режимом Башара Асада Свободной Сирийской армии, заявил, что Российская Федерация – это интервент в его стране, информирует replyua.net. Таким образом, ее нельзя рассматривать в качестве гаранта в каком-либо вопросе, будь то борьба с террористами ИГИЛ или даже обещания Москвы относительно перемирия.
«Хотел бы отметить, что Россия для нас является интервентом. К тому же, у нас есть подозрения о существовании обмена: Иран получит право на контроль гряды Каламун на границе с Ливаном вместо перемирия в юго-западной части. На такой сценарий мы не дадим своего согласия. Иранские войска должны покинуть полностью Сирию», - сказал военный. К тому же, он уверен, что глава Кремля Владимир Путин в Сирии хочет на семь мир доказать, что у него есть все силы для диктования своих условий.
«Москва будет пытаться сохранять давление на силы в Иране и на асадитов для недопущения срыва перемирия. Но у меня есть уверенность в том, что так званый «режим тишины» долго не продлиться», - отметил Рахиль. По его словам, глава Кремля продолжает работать в интересах Ирана и асадитов.